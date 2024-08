Segadused Planet42 ümber viisid ettevõttesse investeerinud Jaak Roosaare vaimsesse kriisi

„Sõbrad, paljud teist on tänaseks kuulnud, et Jaaku tabas nädala alguses ootamatu tõsine terviserike. Õnneks sai Jaak kiiresti professionaalset abi, ta on jätkuvalt arstide pideva hoole all ning tema tervislik seisund on stabiilne,“ andis investori abikaasa Maria Roosaare täna sotsiaalmeedia vahendusel teada. Ta lisas, et juba on selge, et mees vajab olukorrast toibumiseks vähemalt paar kuud.

Äripäevale antud põhjalikumas kommentaaris selgitas Roosaare abikaasa, et mehe tervis ei pidanud eelmise nädala lõpu suurele tööpingele vastu. „Küsimus ei ole tema isiklikes investeeringutes, kuna kogenud investorina on ta alati teadvustanud võimalikke riske ja nende eest alati jõudumööda hoiatanud ka teisi inimesi. Pigem oli ta isiklikult erakordselt nördinud olukorra üle, millesse Planet42 Eesti investorid on ootamatult sattunud,“ ütles Maria Roosaare.

Eelmise nädala keskpaigas sai Äripäeva vahendusel avalikuks, et Lõuna-Aafrikas tegutseva Eesti autorendifirma Planet42 omanikfirma Inclusion OÜ on saatnud investoritele kirja, milles teatatakse raskustest ja laenude plaanijärgsete intressi- ning põhiosamaksete ajutisest peatamisest, jäädes sellega sadadele investoritele võlgu. Need maksed pidid nad tegema 31. juulil.

Ettevõte on kaasanud kümneid miljoneid eurosid ning selle investorite seas on mitmed nimekad investorid ja ettevõtjad. Nende seas on ka Jaak Roosaare, kes on ettevõtte tarbeks Eesti investoritest koosnevaid sündikaate kokku pannud ja andnud Planet42-le seeläbi kaks miljonit laenu. Lisaks kuulub Roosaare ettevõtte väikeaktsionäride hulka. „See kiri, et ettevõte jätab intressid tasumata, tuli ka mulle ootamatult, ettevõtte asutaja Eerik Oja lubas mulle peagi kirjalikult olukorda põhjalikumalt selgitada,“ tunnistas Roosaare eelmisel nädalal Äripäevale.