Idapiiril algas täielik tollikontroll. Narva piiripunkti juht soovitab piiriületajatel ööbimine võtta

Täielik tollikontroll tähendab, et kontrollitakse kõiki jalgsi üle piiri minevaid inimesi ja nende kaasasolevat pagasit. Ka autoga piiri ületades kontrollitakse nii autot, kui selles olevat kaupa. Liinibussiga reisijad peavad bussist koos pagasiga väljuma ja läbima jalakäijatega sarnase tollikontrolli. Toll hoiatab, et täieliku tollikontrolli teostamine on ajamahukas ning võib vähendada piiri läbilaskevõimet poole võrra. Varuge piiriületuseks aega, soovitab Maksu- ja tolliamet.

Narva piiripunkti juht Marek Liiva ütleb, et reisijatel tasubki tulla vaid minimaalse pagasiga. Järjekordade kartuses soovitab ta inimestel kaasa võtta hoopis söök ja jook ning vajadusel ravimid. Inimesed, kes planeerivad piiriületust õhtusel ajal peavad arvestama, et Narvas ei pruugi nad samal päeval enam üle piiri pääseda, ütleb Liiva. Narva piiripunkt on öösel kell 23-7 kõigile suletud. „Soovitame sellega arvestada ja broneerida endale majutus,“ hoiatab Liiva. Alternatiivina soovitab ta kasutada Luhamaa ja Koidula piiripunkte.

Ärileht kirjutas täna pikemas loos, kuidas on seni üritatud üle piiri Venemaale toimetada sanktsioneeritud kaupa ning milliseid karistusi on see üritajatele kaasa toonud.