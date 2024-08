Qualitex AS andis Töötukassale teada, et koondab kõik allesjäänud 34 töötajat ja lõpetab tegevuse. Delfi Ärileht kirjutas mullu novembris, et Sindis tegutsev AS Qulitex koondab 36 töötajat ja viib tegevuse üle mujale Euroopa Liidus.