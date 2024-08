LHV kavatseb osta osa rahapesu tõkestusega hädas olnud panga laenuportfellist

Soetatava laenuportfelli täpne maht selgub tehingu lõpuleviimise päeval, kuid on orienteeruvalt 36 miljonit eurot ja see koosneb ettevõtetele väljastatud laenudest ja üksikutest seotud eralaenudest. Portfellile kohaldatakse 15% allahindlust. Tehing on plaanis lõpule viia 2024. aasta kolmanda kvartali lõpuks. Tehingu lõpuleviimise eeldusteks on muu hulgas portfelli lõpliku auditi rahuldavad tulemused ja Konkurentsiameti luba.