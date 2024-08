Riik on arvestanud, et kavandatava regulaatortasu lasevad sidefirmad tarbijatel kinni maksta

Eesti meediaportaalides on sel suvel ilmunud taas hulk lugusid sellest, kuidas sideettevõtjad teenivad suuri kasumeid, ent meie internet on kallis ja aeglane. Sageli jõuavad need lood välja ühte ja samasse punkti. Üks pool ütleb, et hinna ja kvaliteedi panevad paika vaba turg ja konkurents. „See, kes väidab, et hinnad on liiga kõrged, pakkugu ise odavamalt,“ on kaitsjate põhiline tees.