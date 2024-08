Bussiliikluse korraldajad on tigedad: ministeerium ilustab liigaasta abil ühistranspordi numbreid

„Näiteks Viljandimaal lisandub liiniveomahtu 2024. aastal võrreldes 2023. aastaga 15,8 tuhat km ja toetus suureneb 64,4 tuhat eurot,“ kirjutab ministeerium oma vastulauses. „Kas tõesti on see nii?“ on ministeeriumi väite peale hämmingus Viljandi Ühistranspordikeskuse juhatuse liige Kaupo Kase.

Liinivõrgu kilomeetrite suurenemine Viljandimaal tänavu tõesti toimub, kuid mitte 15 800 km, vaid 9188 km, täpsustab Kase. „Tegemist ei ole mingisuguse ühistranspordi arendamisega, vaid hoopis sellega, et 2024. aasta on liigaasta, mis tähendab, et sellel aastal on 366 päeva tavalise 365 päeva asemel,“ toob Kase välja tegeliku suuremate kilomeetrite arvu.

Lisaks jälgitakse Kase sõnul pidevalt busside täituvust. Sellest lähtuvalt on 2024. aastal ühe bussiliini osa liinist muudetud nõudepõhiseks ja ühele liinile lisati pisike ring, et koolilapsed saaksid õigel ajal kooli. „See on täiesti tavapärane avaliku liiniveokilomeetrite kõikumine. Raske on siin näha mingit tohutut ühistransporti suunatud eelarveliste vahendite arenguhüpet,“ nendib Kase.

Lõpuks toob Kase välja, et tegelikult on veel kogu selle aasta ühistranspordi rahastus lahtine. Ministri käskkirjaga on raha eraldatud ainult 2024. aasta kolmanda kvartali lõpuni. „Mis edasi juhtub, ei tea keegi. Teame vaid seda, et ühistranspordist on puudu 30 miljonit eurot,“ lausub Kase.