Hortese maksuvõlg on kasvanud ligi poole miljonini. Omanik: edaspidi keskendume vaid Laagri kauplusele

Aiandus- ja kodukeskuse Hortese maksuvõlg küündib praeguse seisuga juba 490 000 euroni. Ka on kohus pikendanud ettevõtte saneerimiskava esitamist 3. oktoobrini. Ettevõtte omanik tõdeb, et lahenduste leidmine on pikalt aega võtnud, kuid nüüd paistab suund selge.