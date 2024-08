Endine Tallinna Äripanga hoone paisati kopsaka summa eest müüki

Tallinna Äripank muutis 2019. aastal nime TBB Pangaks. Selle peahoone asus Tallinna vanalinna südames, aadressil Vana-Viru 7. Nüüd tegutseb TBB Pank aadressil Estonia pst 5a. Prestiižikas hoone on aga kinnisvaraportaalis City24 müügil 2 190 000 euro eest.

Hoone müügikuulutuses on kirjas, et maja oletuslik ehitusaasta on EHRi andmetel 1897 ning hoone renoveeriti käesoleva sajandi alguses. Tegu on neljakorruselise majaga, mille kuulutust näeb SIIT.

Delfi Ärileht kirjutas tänavu jaanuaris, et Tallinna Äripanga minevik on senise enam kui 30 tegevusaasta jooksul olnud väga vastuoluline. Peaasjalikult on paistnud silma panga tugev side Venemaaga, on olnud ka varifirmasid eelistavaid kliente ja omanikke, tihe seos kunagise tipp-poliitikuga ja rahapesu kahtlus.

Terrorismi rahastamise kahtlus

Kuigi TBB panga ajalugu on lühike – tegutseb ta Tallinn Business Banki nime all alates 2019. aasta 19. juunist –, on pank märksa enam Eesti avalikkusele tuntud oma endise ärinime Tallinna Äripank kaudu. Tegu on nišipangaga, mil on kaks kontorit: üks Tallinnas, teine Narvas. Panga tegevust finantseeritakse peamiselt omakapitali arvel ja Maaelu Edendamise Sihtasutuselt laenatud vahenditest. Pank asutati 1991. aastal.

ERR kirjutas jaanuaris, et Finantsinspektsioon piiras TBB panga tegevust, kuna tuvastas olulisi puuduseid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel. Inspektsioon tõi välja, et panga siseeeskirjad ei vasta nõuetele. Samuti ei jälginud pank piisavalt klientide ärisuhteid ning lisaks ei peetud kinni kahtlastest tehingutest teavitamise kohustusest.

TBB Pank ei ole 2023. aasta majandusaastaaruannet veel esitanud ning maksu- ja tolliamet on pangale selle eest juuli lõpus trahvi määranud, mis mõned päevad tagasi jõustus.