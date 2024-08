Lidl on hakanud usinalt lubadust täitma: Eesti toodete arv on lühikese ajaga mitmekordistunud

Kui kahe ja poole aasta eest Eestis kaupluseid avades oli Lidli sortimendis tosina siinse tootja kaupu, siis tänaseks on see arv enam kui viiekordistanud ja eestimaiste koostööpartnerite arv on kasvanud enam kui 60 ettevõtteni, andis ettevõte täna pressiteate vahendusel teada. Eelmisel sügisel Delfi Ärilehele antud intervjuus lubas Lidl Eesti juhatuse liige Nikola Balaban, et Eesti toodete arv peagi mitmekordistub ja mingi hetk võiks nad koostööd teha 100 siinse toidutootjaga.

„Mul on väga hea meel, et üha rohkem Eesti tootjaid suudavad tagada kõrge kvaliteedi ja tarnekindluse, mis on koostöö alustamise vältimatu eeldus. Omalt poolt pakume Eesti ettevõtetele sisukat koostööd ja väga mahukaid ekspordiperspektiive,“ räägib nüüd ostuvaldkonna eest vastutav juhatuse liige. Balaban rõhutab, et Lidl Eesti kohalike koostööpartnerite arv kasvab pidevalt.

Lidl Eesti juhatuse liikme sõnul on Saksa jaekett tuntud enda tugevate kaubamärkide poolest erinevates tootegruppides ning täna panustavad nende märkide edusse juba kolm tugevat Eesti tootjat Farmi, Eesti Pagar ja Salvest. „Seega on tänaseks mitmete tarbijale hästi tuttavate Lidli kaubamärkide all meie kauplustes müügil just armastatud Eesti tegijate toodang,“ selgitab Balaban.

Farmi Piimatööstuse turundusjuht Helen Ojamäe lisab, et Lidli ootused ja nõudmised erinesid küll Eesti turul varem levinud praktikast, kuid see on kontserni suurust ja rahvusvahelist haaret arvestades ka mõistetav. „Ma usun, et oleme hästi kohanenud ning meie koostöö on nii konstruktiivne, arenev kui arendav. Sellele on kaasa aidanud ka varasem koostöö Lidliga Soomes,“ märgib Ojamäe.