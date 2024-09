Autoekspert leiab: Eesti keskmine palk ei võimalda endale tavaklassi autot lubada

Keskmine kasutatud auto võib maksta rohkem kui aastapalk

Autode taskukohasus on riigiti väga erinev

Kõige kõrgem kasutatud autode keskmine turuväärtus on Šveitsis, kus auto keskmine hind on ligi 39 000 eurot. Samas on Šveitsi keskmine palk kõigi uuritud riikide seas ka kõige kõrgem - 6 377 eurot. Sellele järgnevad austerlased, kelle auto keskmine hind on 28 500 eurot, ja portugallased - 24 200 eurot. Kuigi Austria ja Portugali autode eelarve on sarnane, erinevad palgad oluliselt: Austrias on see 2600 eurot ja Portugalis alla 1100 euro.