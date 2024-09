Prisma maajuht tülist keskuse omanikuga: viide meie võimalikule pankrotile on ilmselgelt vale

Teemu Kilpiä kinnitab Delfi Ärilehele esmalt, et Prisma Peremarketi ja Linnamäe keskuse kinnistuomaniku vahel on tõesti ärivaidlus rendilepingu lõpetamise üle. Ta lisab, et Linnamäe Prisma kauplus suleti 2024. aasta jaanuaris.

„Kinnistu omanik üritab Prismat survestada neile sobiva kokkuleppe saavutamiseks, tehes Prismale alusetu pankrotihoiatuse. Viide Prisma pankrotile on ilmselgelt vale,“ kinnitab ta.

Kilpiä sõnul on nad suhtluses vastaspoolega olnud avatud ja nad on väga nördinud, et kinnistuomanik proovib neid valeväidetega survestada. „See on mõeldud üksnes Prisma survestamiseks ja meie maine kahjustamiseks,“ ütleb maajuht.

Kilpiä toonitab, et olukord on väga kahetsusväärne, eriti kuna Prisma üritas tema sõnul heas usus pidada kinnisvaraomanikuga läbirääkimisi lahenduste leidmiseks.

„Kui selgus, et Linnamäe kauplus selliselt ei toimi, oli Prisma oma suhtluses avatud ja püüdis kinnistuomanikuga mõlemale poolele sobilikule kokkuleppele jõuda. Siiani pole läbirääkimised olnud edukad ning vaidlus on jõudnud kohtusse. Lisaks on Linnamäe keskus teinud Prismale alusetu pankrotihoiatuse, viidates üürilepingu ülesütlemise järel alusetult esitatud üüriarvetele.“

Kilpiä sõnul on vastuvõetamatu, et kinnistuomanik Prisma vastu valesid nõudeid esitab. „Prisma lähtub oma äritegevuses aususest, läbipaistvusest ja seadusandlusest.“

Maajuht lisab, et Prisma finantsseis on stabiilne ka hoolimata kahel viimasel aastal kantud kahjudest, mille on tekitanud kõrge inflatsioon ja mahukad investeeringud. Samuti olla nende tavapraktika ettevõtte majandusandmeid igal aastal avalikult edastada.