GRAAFIKUD | Läbi Eesti liigub jätkuvalt sadade miljonite väärtuses kaupu Venemaale

Sarnaselt kindlatele tollipunktidele Soomes, mida läbivad siiani pikad Venemaalt tulnud kaubarongid , veetakse siiani Venemaalt tulevat kaupa Euroopa Liitu ja vastupidi ka läbi Eesti piiripunktide, peaasjalikult läbi lõuna tollipunkti ehk teineteisest 37 kilomeetri kaugusele jääva Koidula ja Luhamaa. Seda põhjusel, et tänaseni ei ole ühendus tegelikult täielikku kaubandusembargot Venemaal kehtestanud, mistõttu on teatud kaupade vedu Venemaale ja sealt siia jätkuvalt seaduslik.

„Alates sõja puhkemisest on Euroopa Liit kehtestanud vastumeetmena erinevaid rahvusvahelisi sanktsioone, mida on tänaseks 14 paketti ning mis hõlmab ligi 60% sõjaeelsest kaubavahetusest Venemaa ja Euroopa Liidu vahel. Vene Föderatsiooni suunal on seega lõppenud kaubavahetused kaupadega, mis kuuluvad rahvusvaheliste sanktsioonide alla,“ selgitas maksu- ja tolliameti Luhamaa tollipunkti juhataja Toomas Huik.