Riigikassa juht Janno Luurmees tõdes kaks nädalat tagasi, et kui väikeinvestorite huvi riigivõlakirjade vastu jääb lahjaks, siis pensionifondid võiksid need võlakirjad igal juhul ära osta. Pensionifondide käest uurides aga selgub, et neil on hea meel näha turul sedalaadset pakkumist, kuid antud juhul ei kõnetanud see kedagi neist.