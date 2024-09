Täna pärastlõunal lõppeb riigivõlakirjade pakkumine

Kahe aasta pikkusega võlakirjade lunastamise tähtaeg on 16. september 2026, mil Eesti riik maksab võlakirja omanikule tagasi algse võlakirja nimiväärtusele vastava summa. Lisaks maksab riik võlakirjadelt fikseeritud intressi 3,3% aastas, väljamakse tehakse üks kord aastas.

Eesti riigi võlakirju on võimalik märkida LHV, Swedbank, SEB ja Luminor kaudu, märkimise miinimumkogus on üks võlakiri nimiväärtusega 100 eurot.

“Riigi võlakiri on üks madalama riskiga finantsinstrument, see on Eesti inimestele ja ettevõtetele võimalus, kuidas oma sääste tänases intressilanguse keskkonnas kaitsta. Võrreldes tavalise pangahoiusega pakub võlakiri kõrgemat intressitulu ja seda saab vajadusel Tallinna börsi kaudu müüa, kus sellest saab kõige kõrgema krediidireitinguga väärtpaber,“ märkis rahandusministeeriumi riigikassa osakonna juhataja Janno Luurmees.