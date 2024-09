Bolti juht Markus Villig toetab automaksu. „Meist saab kindlasti kogu Eesti kõige suurem automaksu maksja“

„Ei häiri. On põhjus, miks absoluutselt kõik teised Euroopa riigid on automaksu kehtestanud. Sellel on plusse ja miinuseid, kuid kui vaadata maksude kehtestamisel alternatiive, siis ma pole paremat alternatiivi ka näinud,“ vastas Villig.

Martin Villig tõdes Facebooki postituses, et ettevõte toetab üldist automaksu ideed, kuid autode vastu ei olda, kuna paljudes Eesti peredes ja eriti maapiirkonnas on auto ainuvõimalik viis liikuma pääsemiseks. „Küll aga leian, et näiteks Tallinnas ja Tartus on juba täna olemas erinevaid alternatiive isiklikule sõiduautole, mille proovimist saaks alustada samm-sammult mõned päeval nädalas,“ märkis Villig.