Microsoft ostab kümnete miljardite eest aktsiaid tagasi

Aktsiate tagasiost on üks viis aktsionäre premeerida. Nii plaanib Microsoft osta aktsiaid turult, misjärel tavapäraselt need aktsiaid tühistatakse. Seeläbi kahaneb ringluses olevate aktsiate arv. Kui dividende makstes saavad aktsionärid raha kontole, siis aktsiate tagasiostu tulemusel suureneb olemasolevate aktsionäride osalus ettevõttes. Näiteks kui kümme aastat tagasi oli Microsofti aktsiaid kokku 8,25 miljardit, siis praegu on neid 7,43 miljardit.

Ettevõtted kasutavad seda meetodit muu hulgas selleks, et stimuleerida investorite nõudlust ja näidata, et juhtkonnal on ettevõttesse usku. Teisalt võib see olla signaal, et rahaga pole parajasti midagi paremat pihta hakata. Firma kontol oli juuni lõpus raha või raha ekvivalente 75,5 miljardit dollarit.

Praegune Microsofti tagasiostuprogramm pole samas rekordiline: nii teatas tehnoloogiafirma Apple tänavu mais, et kavatseb osta 110 miljardi dollari eest aktsiaid tagasi.

Lisaks teatas Microsoft, et kavatseb tõsta kvartaalset dividendi 10% võrra. Nii on järgmiseks dividendimakseks 0,83 dollarit aktsia kohta, senise 0,75 dollari asemel. See tähendab, et aasta peale taandatult on dividenditootluseks ligi 0,8%.