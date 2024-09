Töötutoetus kaobki ära. Valitsus näitas töötushüvitiste süsteemi muutmisele rohelist tuld

Üks omavalitsus tõi tagasisides ka väga praktilise näite: 4-liikmeline pere, eluasemekulud kokku 550 eurot, pereisa saab töötasu 1310 eurot neto, pereema jäi töötuks, ei saa töötuskindlustushüvitist, sest sunniti lahkuma poolte kokkuleppel, peres on kaks last, esimene täisealine, kes ei saanud vahetult pärast kooli lõpetamist tööle, on töötuna arvel, teine laps alaealine.

Pere toimetulekupiir on 760 eurot (pere esimene täisealine liige 200, teine ja kolmas täisealine mõlemad 160, alaealine 240 eurot). Kui ema ja täisealine poeg saavad töötutoetust, on pere sissetulek 2035,4 eurot. Kui töötutoetus asendatakse „toimetulekutoetuse võimalusega“, siis on pere sissetulek 1310 eurot ning toimetulekutoetust ei maksta, kui eluasemekulud on nt 550 eurot.