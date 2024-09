Prisma plaanib lähiaastatel Viljandis kaupluse avada

Lisaks on toimunud edasiminek Saaremaa kaupluse osas ning aasta lõpuks lansseerib Prisma uue e-poe. Majanduslikult Prismal aga Eestis hästi ei lähe. Augusti lõpus andis Harju maakohus välja kohtumääruse, millega võeti menetlusse AS Prisma Peremarketi vastu esitatud pankrotiavaldus.

„Jätkame laienemisega, et pakkuda veelgi rohkematele inimestele suurimat valikut odavaima hinnaga iga päev. Ma tean, et nii Viljandi kui ka Kuressaare inimesed on Prisma tulekut juba pikalt oodanud ja nüüd saame pakkuda neile kindlust, et esimesed ettevalmistused selleks on tehtud,“ sõnas Prisma Eesti maajuht Teemu Kilpiä.

Viljandisse kerkib Prisma hüpermarket aadressile Tallinna tn 69. Uue poe detailplaneering on juba kinnitatud, kuid täpne ehitusaeg on veel selgumas. Saaremaal plaanitakse avada kauplus Tammemetsa kinnistul Sikassaare külas ning selle osas on juba sisse antud ehitusloa taotlus.

„Lisaks oleme uuendamas Prisma e-poodi. Praegu on käimas uue e-poe pilootprojekt Tartus, mille käigus kogume klientide tagasisidet, et aasta lõpuks avada uus e-pood ka Tallinna piirkonna klientidele. Meie eesmärk on pakkuda parimat e-toidupoodi Eestis,“ lisas Kilpiä.

Prisma Peremarket AS tegutseb Eestis alates 2000. aastast. Ketil on üle Eesti 13 kauplust, mis pakuvad koos tugiüksusega tööd üle 800 inimesele. Prisma on kõige laiema valiku ja soodsama ostukorviga poekett Eestis ning ePrisma Eesti suurima valikuga veebipood. Prisma Peremarket kuulub Soome kaubanduskontserni S-Grupp.

Prismal ei ole Eestis aga kõige paremini läinud. Selle aasta märtsis kirjutas Delfi Ärileht, et Prisma sulgeb Eestis esimese kaupluse ja seda Tallinnas Linnamäe keskuses. Kett oli sellest teada andnud aasta alguses. Tegelikult on loo taga aga terav vaidlus, mis on viinud pooled kohtusse ja isegi pankrotiavalduse esitamiseni. Loe lähemalt SIIT.