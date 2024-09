Kohvi hinnatõusul lõppu ei paista. Tarbijad otsivad aina enam allahindlust

Rimi Eesti ostujuht Marilin Jürisson kinnitab, et Arabica kohvi hind on aastaga maailmaturul tõusnud 54% ja Robusta hind 76%. „Osa saabunud hinnatõusudest on edasi kantud lõpphindadesse, osasid hinnatõuse oleme alles menetlemas ja tootjate/maaletoojatega läbi rääkimas,“ lisab ta, et kõik hinnad Rimis veel tõusnud pole.

Prisma kommunikatsioonijuht Kertu Kärk sõnab, et esimene hinnatõusulaine oli juba mais ja kestis terve suve, kui erinevad kohvibrändid ja -tarnijad tõstsid hindu 4–20 protsenti. „Kahjuks oleme tarnijatelt saanud juba uusi teateid kohvihindade kasvamise kohta sel sügisel (oktoobris-novembris), kuid sel korral on oodata väiksemat hinnatõusu – kaks kuni seitse protsenti,“ kirjeldab ta.

Marilin Jürisson toob ka välja, et 80% kohvist müüakse Rimis kampaaniahinnaga, st inimesed sihivad häid pakkumisi ja originaalhinnaga kohvi väga ei osteta. Seda kinnitavad teisedki jaeketid. „Kohvi ostetakse peamiselt kampaanias. Tavapärane on see, et lemmikkohvi ostetakse kampaania ajal ka varuks,“ sõnab Selveri kommunikatsioonijuht Mariann Järvela.

Ta lisab, et kuna kohvi on börsikaup, siis pikemaajaliselt ei ole võimalik hindade liikumist ette näha, aga praeguste prognooside kohaselt ei ole näha, et hind võiks hakata allapoole liikuma.

Viimase 15 aasta suurima hinnatõusu taga on kehv saak Brasiilias ja Vietnamis, geopoliitilised konfliktid ning tarneahela häired. Lisaks on tõrked Suessi kanalis tõstnud veokulusid neli korda üle keskmise. Itaalia kohvigigandi Lavazza aseesimees Giuseppe Lavazza ennustas sel suvel, et kohvi hind ei lange ilmselt enne järgmise aasta keskpaika.