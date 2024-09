Nordica: teenisime kolm kuud järjest kasumit

Nordic Aviation Groupi teatel on lennufirma alates eelmise aasta augustist keskenduda on tegevuse ümberkujundamisele, et ületada neid väljakutseid, mis viisid varasemate raskusteni. „Põhirõhk on läinud lennutegevuse põhinäitajate parandamisele, ennekõike lendude tühistamiste vältimisele ja tühistamismäära vähendamisele ja lendude regulaarsuse parandamisele — peamistele probleemidele, mille tõttu lennufirma rahalistesse raskustesse sattus ja tänu millele 2023. aastal kahjumit teeniti,“ teatas ettevõte pressiteate vahendusel.

Kui eelmise aasta juunis ja juulis tühistas NAG 480 lendu ja lendude regulaarsuse määr oli 92,98%, siis tänavu oli tühistamisi 48 ja lendude regulaarsus 99,18%. „Meie lendude regulaarsus, mis on lennundussektori üks olulisimaid näitajaid, on järjepidevalt ületanud sektori keskmist – juulis oli see 99,4%, augustis 98,8% ja septembris on seni olnud 99,2%,“ raporteeris lennukompanii.

Tänu tegevusnäitajate märkimisväärsele paranemisele on pöördunud kasumlikuks ka Nordica äritegevus ehk ACMI-teenus „Kui lennukid lendavad ja teevad seda täpselt, teenime positiivset rahavoogu,“ kommenteeris lennufirma .

NAG on olnud kasumlik tänavu juunist augustini, selle perioodi kogukasum on 2,91 miljonit eurot. Mullu teeniti samal perioodil 5,27 miljoni euro suurune kahjum.

Enne tänavu juunit teenis NAG viimati kasumit 2022. aasta novembris, kolmel järjestikusel kuul suudeti viimati plusspoolel jõuda 2022. aasta maist juulini.