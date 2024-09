Kas surmahoop? SAS otsustas lõpetada Nordicaga koostöö

Väidetavalt on lendude täieliku tühistamise taga lennukite puudus. Artiklis tuuakse välja, et Nordic Aviationi Groupi tütarfirma ja SAS-i lepingus on klausel, mis võimaldab XFly’l lennud alates novembrist ära lõpetada. Otsus on sedavõrd kindla tooniga, et alates uuest aastast on teenindamiseks leitud ka uus lennufirma – BRA.

Väheneb Tallinna–Arlanda lennuliinide sagedus

Väga suur mõju

Kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu, kes on ühtlasi üks Eesti riigi esindajaid lennufirma nõukogus, sõnas Delfi Ärilehe pikas loos Nordica kohta, et lepingu lõpetamisel on väga suur mõju, mis võibki tähendada, et ettevõte lõpetabki tegevuse. „Oleks imelik eitada, et see risk ei oleks üleval ja see ei oleks suur,“ tunnistab Salmu.