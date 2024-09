Hiina börsiralli jätkub. Ootamatu tõusu tõttu läks Shanghai börsisüsteem ajutiselt katki

Tänane tõus oli sedavõrd ootamatu, et lõi sassi ka sealsed börsisüsteemid. Eelkõige puudutab see Shanghai börsi, kus on olnud viperusi tehingute läbiviimisega. Seetõttu jäi ka sealne börsiindeks vahepeal umbes tunniks ajaks paigale. Shanghai börs teatas seetõttu, et uurib, miks täna hommikul võtsid tehingute kinnitused tavatult kaua aega. Kauplemise uuesti avanemisel jätkas indeks jõudsat tõusu. Esimese kauplemistunni jooksul kaubeldi Hiinas täna 710 miljardi jüaani ehk umbes 90 miljardi euro ulatuses.