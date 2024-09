VIDEO | Nordica juht: järgmine nädal läheb kolm lennukit Iiri liisingufirmale tagasi

Althuis kinnitas, et Nordica meeskond töötab praegu pingsalt uute klientide leidmiseks. „Meil on üks A320 lennuk Vietnamis, mis teenib tulu ja meil on juba novembriks üks leping ka allkirjastatud,“ avab juht Nordica tulevikuplaane. Sellele vaatamata tuleb aga novembriks töö leidva veel 10 lennukile.

Täna hommikul Nordica kontoris toimunud pressikonverentsil tõdes viimased 14 kuud tüürinud Althuis, et nad ise peavad tõenäoliseks, et lisaks eelmisel nädalal sõlmitud ühele lennukile leiavad nad tööd veel 5-6 lennukile, samas viis lennukit võib aga novembrist ikkagi tööta jääda. Ärileht uuris, kui palju maksab Nordicale see, kui need viis lennukit ei lenda kuu aega.

Althuisi sõnul maksab ühe lennuki tööta jäämine Nordicale igakuiselt suure summa raha, sest isegi, kui lennuk kliente ei teeninda ja seisab maa peal, peab ettevõte siiski selle eest kasutusrenti maksma ja personalikulud katma. „Ühe lennuki maapeale jätmine tähendab Nordica jaoks kuus 0,5 miljonit eurot kulu,“ kommenteeris Althuis. Ehk kui teha kiire arvutus, siis viie lennuki puhul võib see kulu küündida 2,5 miljoni euroni kuus.

Pressikonverentsil ei saanud päris selget vastust, kas selliseks miinuseks jagub lennufirmal novembriks alates rahalisi vahendeid või viib see kohe ettevõtte likviidsuskriisi. Sõna pankrot püüdsid pressikonverentsil vältida nii ettevõtte hollandlasest juht kui Nordica nõukogu liige ja ettevõtte omanikku, Eesti riiki esindav kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu.

Küll aga on näha, et lisaks SAS-ile on hakanud katkema ka teiste Nordica koostööpartnerite kannatust. Täna kuulub Nordica lennukiparki 19 lennukit, mille abil pakub Xfly kaubamärgi all lendav ettevõtte tütarfirma Regional Jet allhanketeenust erinevatele lennufirmadele. Küll aga kuulub 9 lennukit erinevatele, valdavalt Iiri pärituolu liisingufirmale, kes on viimaste päevade sündmusi terava pilguga jälginud.

Mida on viimaste päevade uudiste valguses otsustanud üks Iiri liisingufirma teha nende kolme lennukiga, mida Nordica seni neilt rentinud on, vaata lähemalt juuresolevast videost.