„Võib tuua kaasa vältimatud pankrotid.“ Riigi plaan võtta hoiu-laenuühistud pihtide vahele teeb laenuandjad murelikuks

Mõni nädal tagasi saatis rahandusministeeriu m kooskõlastusringile hoiu-laenuühistu seaduse muudatused, millega suurendatakse järk-järgult kontrolli ühistute üle. See tähendab, et alates 2029. aastast võiksid hoiustamisvõimalusi pakkuda üksnes pangad.

Täna tegutseb Eestis 15 hoiu-laenuühistut. Nii Eesti hoiu-laenuühistute liit kui ka täna tegutsevad hoiu-laenuühistud mõistagi otsusega rahul ei ole. Kui osa näevad sellest paratamatust muutuda ühispangaks, siis teised loodavad, et asi ikkagi nii kaugele ei lähe. Nimelt on rahandusministeerium sama plaani üritanud läbi suruda varemgi, kuid tänaseni on otsus katki jäänud.