VIDEO | 9 miljonit kaasanud Eesti pakendiidu juht: teeme koostööd Louis Vuittoniga

Uurisime RAIKU eestvedajalt, miks peaks keegi odava mullikile nende pakutava toote vastu vahetama. „Siin on mitu aspekti: on turvalisus ja on välimus. Me oleme näiteks Louis Vuittoni ärikiirendis, mis on maailma suurim luksusbränd, kellega ma praegu koostööd teeme. Tegelikult meil on üle 100 ettevõtte, kes ootavad meie tooteid,“ esitles Pärtel.