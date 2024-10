Mida peab elus oluliseks Taavet Hinrikus, kes raha pärast enam muretsema ei pea

Äripäeva viimases rikaste topis hoidis Taavet Hinrikus 3. kohta ning tema vara väärtuseks hinnati 1,138 miljardit eurot. Tema keskse varahaldusfirma 2023. aasta puhaskasum oli 164,35 miljonit eurot ning bilansimaht üle miljardi euro. Kui Hinrikus võtaks täna oma ettevõttest välja kogu võimaliku dividendi, siis saaks riik maksudena üle 200 miljoni euro ehk see lahendaks oluliselt meie eelarveprobleeme. Hinrikusele endale jääks seejuures üle 800 miljoni euro. Tõsi, tegemist on siiski lihtsustatud mõttemänguga, sest selline käik tähendaks, et Hinrikus peaks sisuliselt kõigist oma ärid ja investeeringud maha müüma. Tundub aga, et nii mõnigi tema plaan on alles lendu kerkimas.