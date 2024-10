Vesinikutehnoloogia kasutuselevõtt on lähemal kui kunagi varem. Eesti ettevõte avab peagi uue tehase

Elcogen arendab rohelise vesiniku tootmise tehnoloogiat ja on üks vanimaid tehnoloogiaettevõtete tabelis figureerivaid ettevõtteid – asutatud aastal 2001. Enam kui 20 aasta jooksul on neid korduvalt süüdistatud ka „raha põletamises“, kuid nüüd paistab, et vesinikutehnoloogia kasutuselevõtt on lähemal kui kunagi varem. Seda kinnitas ettevõtte turundusjuht Andres Tarto. „Kasvav nõudlus näitab, et tahkeoksiidne tehnoloogia on piisavalt küps turule toomiseks,“ sõnas ta, nentides siiski, et nagu iga uue tehnoloogia puhul, võtab ka selle täielik juurutamine ja laialdane kasutuselevõtt aega.