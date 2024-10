Rike kõrvaldatud: Auvere elektrijaam töötab juba mitmendat tundi

Turuandmetest nähtub, et kui kella 11 ja 12 vahel edastas Auvere jaam võrku vaid 2 megavatt-tundi elektrit, siis tund aega hiljem juba 86 megavatt-tundi ning kella 17 ja 18 vahel ületati 200 megavatt-tunni piir.

Ärileht kirjutas eile , kuidas 12 päeva kestnud remondist naasnud Auvere elektrijaama tabas esmaspäeva hommikul tõrge, mistõttu sai põlevkivijaam elektrit toota vaid napilt tund aega. Enefit Poweri juhatuse liige Aleksandr Jefremov selgitas Ärilehele, et jaam seiskus mitteplaanilise generaatori kaitse rakendumise tõttu.

Jaama taaskäivitamine on oluline, kuna nädala lõpuni on korralises hoolduses Leedu-Rootsi vaheline 700-megavatine NordBalt ülekandekaabel. Selle tõttu on märgatavalt kerkinud elektrihinnad Baltikumis. Kui Eestis, Lätis ja Leedus maksis börsielekter esmaspäeval päeva keskmisena 96 eurot, teisipäeval 136 euro ja kolmapäeval 56 eurot megavatt-tunni kohta, siis Soomes olid vastavad näitajad -0,99 eurot, 2,82 ja 0,51 eurot.