Kodukontori fännid kinnitavad truudust kodust töötamisele, rääkigu Bolti juht, mida tahab

„Hullumeelsus, et inimesed teevad kaugtööd sellistest kohtadest nagu Bali, saab lõpu. See on puhkus, mitte see, milleks me nad tööle võtsime,“ teatas Bolti asutaja ja juht Markus Villig oma poolavalikus otsekoheses kirjas ettevõtte töötajatele. Edaspidi peavad Bolti töötajad viibima kontoris vähemalt kahel päeval nädalas ja 12 päeval kuus. Töö tulemused on nii paremad, oli Villigu sõnum.