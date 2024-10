Eesti rikkaim mees Kristo Käärmann sai maksuprobleemide eest 350 000 naela trahvi

„Kristo jättis 2017/18 aasta deklaratsiooni esitamise hilja peale ehkki maksuamet tuletas seda meelde. Tema deklaratsioon on pärast seda esitatud ja ta on hilinemise eest maksnud juba trahvi. Pärast seda on ta hoidnud oma finantsasjadel tähelepanelikumalt silma peal,“ sõnas Kristo Käärmanni esindaja kolm aastat tagasi.

Tulenevalt probleemidest maksuametiga viis Wise’i nõukogu läbi eraldiseisva siseuurimise, mille käigus jõuti järeldusele, et Käärmann on jätkuvalt sobiv inimene, et ettevõtet juhtida.

Wise’i nõukogu esimees David Wells ütles avalduses, et Käärmannile tehti ettevõtte siseselt noomitus, et ta hoiaks oma maksuasjad edaspidi korras. „Meil on hea meel, et FCA järeldused on kooskõlas Wise’i enda hinnanguga ja et asi on nüüd täielikult lõpetatud,“ teatas Wells.