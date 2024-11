Rootsi valitsus peatas julgeolekukaalutlustel 13 meretuulepargi rajamise

Jonsoni sõnul segaksid tuulepargid oluliselt Rootsi relvajõudude erinevaid võimekusi. „Tuulikud häiriksid nii radarite tööd kui ka signaalluure läbiviimist. Samuti muudaksid need keerulisemaks allveelaevade avastamise ning võimalike õhurünnakute tuvastamise sõja korral,“ selgitas kaitseminister. „Eriti problemaatiline on meretuuleparkide mõju ballistiliste- ja tiibrakettide avastamisele.“

„See on raske otsus,“ tunnistas minister Busch. „Samas on see praeguses julgeolekuolukorras vältimatu, sest Rootsi kaitse on meie absoluutne prioriteet.“