ELMO Rendi juht börsilt kadumisest: oleme teadlikud, et selline otsus võib tekitada küsimusi

Nimelt teatas eile Tallinna börs, et alternatiivbörsil First North lõpetatakse ELMO Rendi aktsiatega kauplemine, kuna börsifirma rikkus mitmeid reegleid, sh jättis avaldamata näiteks saneerimisnõustaja vahearuande hoolimata börsi nõudest.

Börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon viitas, et ELMO Rent rikkus First Northi reglemendi punkti, mis sätestas, et neil on kohustus viivitamatult avalikustada infot, mis ei ole käsitletav siseteabena ja mida ei ole otseselt käsitletud reglemendis, kuid mis pole avalikult teada ja mis oma mõju tõttu emitendi varadele, kohustustele, tegevusele või mainele võivad mõjutada kaubeldava finantsinstrumendi hinda või firma võimet täita selle finantsinstrumendiga seotud ja reglemendist tulenevaid kohustusi.

Täna avalikustas ELMO Rent börsiteate, kus juhatuse liige Enn Laansoo Jr. märkis, et aktsiatega kauplemise peatamise otsus tugineb erinevate reglemendikohustuste rikkumistele, sealhulgas tähtaegadele, mille osas on Laansoo sõnul olnud keeruline vastavust tagada. Ta lisas Ärilehele, et järelevalve komisjon tegi otsuse eeskätt varasemate eksimuste ja rikkumiste põhjal.

„Oleme teadlikud, et selline otsus võib tekitada küsimusi ja muret paljudele aktsionäridele ning partneritele, kes on meie tegemistesse panustanud ja meie kasvule kaasa elanud. ELMO Rent AS hindab sügavalt oma aktsionäride ja partnerite toetust ning oleme veendunud, et see samm võimaldab meil keskenduda ettevõtte arendamisele ja uute investeerimisvõimaluste loomisele (nt riskikapitali investorid ei investeeri börsil noteeritud ettevõttesse jne),“ sõnas Laansoo börsiteates.

Seetõttu palus ta aktsionäridel saata oma kontaktandmed ettevõtte investormeilile, et oleks võimalik neid hoida kursis oluliste arengutega ja aruandlusega. „Oleme jätkuvalt pühendunud sellele, et ELMO Rent AS liiguks edasi ning oleks tugevam ja vastupidavam tulevikus,“ sõnas firma juhatuse liige.

ELMO Rendi saneerimisnõustaja Andres Juhkam sõnas, et sõltumata börsi otsusest läheb saneerimismenetlus omasoodu edasi. Hetkel ootab saneerimisnõustaja kohtu otsust, kas saneerimist jätkata või lõpetada, lootes, et peagi saabub otsus. Nimelt esitas saneerimisnõustaja septembris kohtule taotluse saneerimiskava tühistamiseks, viidates mh saneerimislaenu kaasamata jätmisele ning tasu tasumata jätmisele. Kava tühistamisele järgneks ilmselt pankrotimenetlus.