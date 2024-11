BaltCap jõudis infrastruktuurifondist varastatud raha asjus investoritega kokkuleppele

BaltCap ASi juhatuse liige Peeter Saks selgitas, et kokkulepe ja selle täitmise kava on koostatud fondi ja selle investorite parimates huvides ning investorid ei kanna juhtumiga seoses kahju.

„Kokkuleppe saavutamine on oluline verstapost meie ühistel jõupingutustel taastada fondi finantsstabiilsus ja jätkusuutlikkus. Täname kõiki oma investoreid pühendumuse ja suure panuse eest,“ lisas Saks. „Nüüd, kus põhitingimustes on kokku lepitud, saame täielikult keskenduda plaani elluviimisele,“ ütles Saks. Kokkuleppe detaile vastavalt osapoolte ühisele otsusele ei avalikustata.

Nimelt avastas mullu oktoobris kohalik fondivalitseja BaltCap, et nende esimesest infrastruktuurifondist on raha kaduma läinud ning sellest teavitati nii investoreid kui finantsinspektsiooni. BaltCapis tehtud sisejuurdlus järeldas veebruaris, et fondi endine partner Šarunas Stepukonise omastas kokku 40,4 miljonit eurot, enamik sellest summast perioodil 2021–2023 infrastruktuuri fondi portfelliettevõtetest ja nende tütarfirmadest Leedus ja Poolas. Fondi investorite seas oli muu hulgas mitmeid pensionifonde. LHV Varahalduse juhatuse liige Vahur Vallistu sõnas märtsis, et nende hinnangul tuleb kogu tekitatud kahju hüvitada.