Kaubanduse kehv seis. Tallinna suurimasse keskusesse lisandub vaid üks uus kaubamärk

Pikalt kestnud majanduslangusel, jaemüüjate müügi vähenemisel ja tarbijate kehval kindlustundel on tagajärg: uued kaubamärgid ei taha Eestis kauplusi avada. Kaubanduse jaoks on vaid üks hea uudis: euribori langus.

Jaekaubandusettevõtete müügitulu on aastases võrdluses iga kuu vähenenud. Nii juba poolteist aastat järjest. Euroopa Liidus on Eesti jaekaubandus olnud viimastel kuudel lausa kõige järsema langusega. Kiiret suunamuutust ei ole oodata. Konjunktuuriinstituudi koostatud viimatises majandususalduse ülevaates näitas tarbijate kindlustunne taas järsku langust. Tulevikust paistabki kurb areng. Swedbank kirjutab oma majandusprognoosis, et keskmise palgasaaja ostujõud järgmisel aastal väheneb, sest maksutõus kiirendab inflatsiooni ja vähendab netopalga reaalkasvu. Hästi on, kui eratarbimine hakkab järgmisel aastal lõpuks tagasihoidlikult suurenema.