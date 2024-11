Guido Pärnits tervitab Kristiine keskuse omanikuvahetust: Eestis asuv kapital tulebki tööle panna

„Oo jaa,“ vastas Pärnits küsimusele, kas keskus saadi kätte õiglase hinnaga. „Mina arvan, et tänasel päeval peaksid mõlemad pooled olema rahul. Eks tehinguid tehakse praegu natuke ostja poole kaldu, sellepärast tuli ka bilansiline allahindlus. Tavaliselt heal ajal ostetakse preemiumiga selliseid väga häid turupositsiooniga rahavoo objekte, aga kinnisvaraolukord on nagu ta on, Cityconil oli hädasti vaja seda müüa ja võimalust kasutati ära. Kui Cityconil ei oleks olnud vaja seda likviidsust oma Skandinaavia muude äride refinantseerimiseks, siis tõenäoliselt seda müüki ei oleks toimunud, sest kes ikka head asja alla bilansi müüb. Ju siis oli see vajadus müüa nii suur, et oldi nõus tegema 9% allahindlust.“