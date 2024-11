Läti meedia: Rail Balticu hoolduskulud võivad olla 70 miljonit eurot aastas

Eesti kliimaministeerium hindas sel kevadel, et Rail Balticu Eesti osa läheb maksma 3,8 miljardit eurot. 2017. aastal hinnati raudtee maksumuseks kogu kolme Balti riigi peale kokku 5,8 miljardit, millest Eesti osa pidi olema 1,8 miljardit. See tähendab, et hind on vahepealse seitsme aastaga kahekordistunud.