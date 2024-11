VIDEO | Eesti Energia 176 miljoni euro suurune kahju võib ajas veelgi kasvada

Erikontrolli aruannet koostanud Soraineni vandeadvokaat Marcus Niin selgitas, et raportis välja toodud 176 miljoni euro suurune kahju hõlmab üksnes perioodi 2020-2023. Teisisõnu, tegemist on juba realiseerunud kahjuga, mitte vedelkütuste tuletisinstrumentide portfelli hetkeseisuga. „Kui palju miinust veel tuleb järgnevate aastate jooksul pärast aastat 2023, seda me hetkel ei tea,“ ütles Niin.

Advokaat selgitas lähemalt ka kahju tekkimise mehhanismi: „Kui riskimaandamise tehingute puhul lukustatakse teatud ajahetkel hind ära ja aeg läheb edasi – ütleme, et aasta või siis kaks aastat – ja turuhind on tõusnud, siis miinus tulenebki sellest lukustamishinna ja turuhinna vahest, sest see on see summa, mis tuleb nii-öelda välja maksta.“ Ta lisas, et kuigi riskimaandamise miinused on hinnahüpete korral loomulikud, oli Eesti Energia probleemiks see, et hinnad lukustati tasemel, mis jäi lõpuks alla isegi tootmise omahinnale.