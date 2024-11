Valitsus kavatseb muuta riigifirmade juhtide nimetamise korda

Nii Nordica kui ka Eesti Energia juhtumitele viidates leiab valitsus, et senine nimetamiskord kord ei tööta. „Vastutuse küsimus sellega täiesti hajub ja selline poliitiline mull selle asja ümber tuleb ka kriitiliselt üle hinnata. Kiita, et see süsteem on hästi töötanud, ju ei saa. Et kui riigi ettevõtetes on sellised ilmsed probleemid juhtimisega, siis tuleb hinnata, kas see komitee on hästi töötanud,“ ütles Ligi möödunud nädalal toimunud valitsuse pressikonverentsil.