VASTULAUSE | Tööandjad: töölepingu seaduse muutmine on riigi ülalpidamiseks hädavajalik samm

Tööturul toimetab praegu mitu põlvkonda inimesi – vanaemadest lastelasteni – ja neil on kõigil erinevad ootused töötamise suhtes. Tahetakse töötada vähem, teha lühikesi otsi, toimetada projektipõhiselt ja mitme ettevõtte-organisatsiooni heaks, osalise koormusega või siis on ettevõttel rakendust pakkuda lühiajaliselt või episoodiliselt. Samal ajal on Eestis süvenev töötajate puudus ehk see tähendab üha enam survet tööandjaile neid võimalusi pakkuda.