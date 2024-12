FOTOD | Viimase minuti ostuhullus. Kaubanduskeskuste parklad on autodest umbes

Tõenäoliselt tuleb täna veel viimaseid pühadekingitusi ja toidulauale sobivat ostma minna suure kannatlikkusega. Samuti tuleb aega võtta sobiva autokoha leidmisele, sest nagu piltidelt nähtub, neid just üleliia palju ei ole.

Eesti majandusele on selline käik aga kasulik. Traditsiooniliselt kulutatakse jõulude ajal tavapärasest rohkem toidule ja kingitustele. „Nii statistikaameti üldnäitajad kui jaekettide müügiandmed näitavad, et detsembris on eestlase külmkapp pungil toitu täis ja tavapärasest kordades rohkem jõuavad ostukorvi tooted, mis traditsiooniliselt seostatavad kingitustega – mängud ja mänguasjad, kosmeetika, raamatud, erinevad kodukaubad,“ rääkis Lenno Uusküla. Lugu saab pikemalt lugeda siit.