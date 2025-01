Maksetega hädas kalatööstus PRFoods küsib võlakirjaomanikelt ajapikendust

Nimelt on firma varem teatanud, et ei ole suuteline õigel ajal lunastama ehk tagasi ostma jaanuaris lõppevaid võlakirju. Seetõttu teatati sügisel, et soovitakse võlakirjainvestoritega läbi rääkida, et vähendada võlakoormust. Samuti tõdeti, et ettevõtte tegevuse jätkumise osas on märkimisväärseid kahtlusi.