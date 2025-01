Ettevõtetes tekitavad kontrollid üha rohkem tuska. „Ilmselt on majandusraskused kaasa toonud frustratsiooni“

Tööinspektsioon teatas kolmapäeval, et kavatseb sel aastal kontrollida veidi üle 2300 ettevõtet. Valikusse sattusid eeskätt ettevõtted, kelle tegevusala on kõrgema riskitasemega, kes ei ole esitanud töökeskkonna riskianalüüsi ja/või kus on juhtunud mitu tööõnnetust. Kontrollitavate ettevõtete nimekiri avalikustati enne inspekteerimise algust teist korda, sama tehti ka eelmisel aastal.

Tööinspektsiooni kommunikatsioonispetsialist Carolin Liis Tamm tõdes, et kõigis eelmisel aastal valimisse kuulnud ettevõtetes siiski ei käidud. Küll aga lisandusid vihjepõhised kontrollid ja seired. Lisaks käis osas firmades inspektori asemel konsultant. Tööinspektsioon toob aga esile muret tegeva suundumuse: tööinspektorid panid tähele, et tööandjad on muutunud tõredamaks, ning seetõttu ei olnud tööinspektori ja tööandja vaheline koostöö kõige sujuvam hoolimata sellest, et nimekiri oli ette avalik.