Peep Sooman: kinnisvaraarendajad on hakanud üha rohkem Tallinnast ida poole vaatama

Nüüdseks on aga arendajad avastanud uue piirkonna. „Hiljuti ütlesime ka avalikult, et näeme kolmandat korda midagi sarnast sündimas uues piirkonnas, idasuunal. Arendajad võtavad seal sisse positsioone – Loo, Lagedi, Kehra , Raasiku , Aegviidu , Kuusalu , Aruküla . Lõuna- ja läänepoolsed kohalikud omavalitsused on lihtsalt ära ruunatud ja neil ei ole jõudu infrastruktuuriga tegeleda. Koorem keeratakse arendajate kraesse ja see paneb ka viimaseid ida poole vaatama. „Ida“ on meie idanaabri tõttu justkui sõimusõna, aga Tallinnast ida poole on ka näiteks Rakvere . Seda kanti tasub hoolega vaadata, sest ligipääsetavus on seal juba täna väga hea,“ lisas kinnisvaraekspert.

Sooman tõdes, et Tallinn ja Harjumaa on ainus tegelikult toimiv piirkond uusarenduste turu mõttes. „Seal on praegu enneolematult suur protsent müümata vara, mis on ka valmis. Ainuüksi uusi kortereid on Tallinnas ja Harjumaal müümata 3000, millest tuhat on valmis. See on väga suur osa,“ lausus ta. „Samal ajal tähendab see, et surve neid varasid müüa aina suureneb. Hinnad kruvitigi millalgi jaburalt kõrgeks, niisiis mänguruumi langetamiseks on. Paljud hoidsid hinda kunstlikult kõrgemal. Hinnad hakkavad langema projektide, mille puhul on näha, et ükski tervemõistuslik inimene ei maksa 5500–6000 eurot ruutmeetri eest. Uusarenduste müüginäitajad tasapisi paranevad, kuid on tooteid, kus tuleb hindu tõsiselt korrigeerida. Samas on see ju ainult hea uudis tarbijale!“