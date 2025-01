Üks Euroopa suurimaid pensionifonde müüs kõik oma Tesla aktsiad maha

Täiendavalt mõjutasid otsust ka veel võimaliku tootluse hindamine ning vastutustundliku investeerimise põhimõtted. Aktsiate müügist esimesena raporteerinud Hollandi väljaandes Het Financieele Dagblad toodi välja, et nii mõjutas otsust ka kehvad töötingimused ettevõttes sees.

„Me ei saa igasse ettevõttesse investeerida ega peagi,“ sõnas fondi pressiesindaja Hollandi väljaandele Sittard-Geleen Nieuws. Ta lisas, et Tesla aktsiate müügil pole seost sellega, et Musk on viimasel ajal hakanud sekkuma Euroopa poliitikasse, kuivõrd müük leidis aset mitmeid kuid tagasi.