Trumpi meelemuutus pani Euroopa aktsiad tõusma

Selle asemel kavatseb väljaande info kohaselt Trump esitleda memorandumit, mis annab föderaalsetele agentuuridele juhise tutvuda ning hinnata USA kaubanduspoliitikaid nii Hiina kui ka oma naabrite Kanada ja Mehhikoga. Eesmärk on uurida, kuidas püsivalt parandada olukorda USA kaubandusdefitsiidiga. Memo kohaselt ei kavatse seega Trump koheselt kehtestada uusi tariife, nii nagu varasemalt ta lubas. Bloombergi andmete kohaselt soovib Trumpi meeskond Hiina tariifide osas esmalt läbi rääkida Hiina presidendi Xi Jinpingiga.

Novembris kirjeldas Trump sotsiaalmeedias, et ühe esimese käiguna kavatseb ta 20. jaanuaril kehtestada 25% tariifi kõikidele kaupadele, mis tuleb Kanadast ja Mehhikost. Ta lisas, et tariifid jäävad paika seni, kuni lõppeb narkootikumide ning eriti just fentanüüli sissetoomine riiki.