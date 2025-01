Donald Trump: ma pigem ei tahaks Hiinale tariife peale panna

„See läks hästi. See oli hea, sõbralik vestlus,“ sõnas Trump Fox Newsile antud intervjuus, kuidas läks ta kõne Hiina presidendi Xi Jinpingiga. Ta lisas, et ta usub, et hiinlastega on võimalik jõuda õiglaste kaubanduspraktikate osas kokkuleppele.

„Mul oli temaga hea suhe enne COVID-it,“ lisas ta. „Nad on väga ambitsioonikas riik. Ta on väga ambitsioonikas mees.“

Kui varem on Trump ähvardanud Hiinat kohati isegi 60% või 100% tariifiga, siis nüüd sõnas ta, et ta pigem ei kehtestaks täiendavaid tariife Hiinale.

„Meil on üks väga suur jõud Hiina üle, ja nendeks on tariifid ning nad ei taha neid. Ja ma eelistaksin neid mitte kasutada, kuid see on tohutu jõud Hiina üle,“ lisas Trump. Teisipäeval viitas Trump, et nende administratsioon on alates 1. veebruarist valmis Hiinale kehtestama 10% laiapõhjalise tollimaksu, kuna nad saadavad fentanüüli USA-sse läbi Mehhiko ja Kanada.