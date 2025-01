Donald Trump läheb Alaskalt rikkust otsima ja käsib töötajatel kontorisse naasta

Näiteks allkirjastas Trump näiteks korralduse kuulutada välja üleriigiline energiaalane eriolukord. Korralduses kirjeldab Trump, et USA energia- ja kriitiliste maavarade vajadus on selgelt suurem, kui riik suudab praegu toota, ning riigi rikkuse tagamiseks on vaja kasutada ära kodumaiseid energiaressursse. Nende all peab Trump silmas toornaftat, maagaasi, rafineeritud naftatooteid, uraani, kivisütt, biokütuseid, maasoojust, hüdroenergiat ja kriitilisi mineraale.