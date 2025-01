Ühiskondliku panusega pärjatud HK Unicorn Squadi juht Liis Koser: tehnoloogia pole vaid poistele

Eile selgusid Eesti edukaimad iduettevõtted ning ühiskondliku panuse eest auhinnati tütarlaste tehnoloogialiikumist Unicorn Squad.

HK Unicorn Squadi juht Liis Koser ütleb, et tüdrukuid tegutseb tehnoloogia valdkonnas endiselt vähe, kuid seda saab ja lausa peab muutma. Selleks on oluline pakkuda neile eeskujusid, suunata ja eneseusku süstida ning näidata, et poiste või tüdrukute alasid ei ole olemas.

Statistika kohaselt valivad inimesed tulevikus töökoha, millega on neil mingi kokkupuude varasemalt olemas. Seega on tulevikuinseneride saamiseks vaja seda maailma lastele juba maast madalast tutvustada.

Programmiga liitumiseks tuleb lapsevanemal oma piirkonnas kord nädalas kokkusaamised korraldada. Huvilised ilmuvad sõna levimisel ise. Üldiselt on ümberkaudsed koolid ja lasteaiad oma ruume kokkuleppel laenama küll. Programm ja vajalik tehnika on tasuta ja ilmub kulleriga ukse taha.

HK Unicorn Squadi taga on lisaks tegevjuhile ka arendusspetsialist Marko Järviste, kes aitab ka varustuse logistikat koos Anu Saaremäega koordineerida.

Eestis on idusektori kultuuri eripäraks tihe kogukondlik koostöö. Iga edu saavutamine ei ole ainult isiklik võit, vaid panus kogu sektori arengusse. Just seda suhtumist kannab idee algataja Taavi Kotka, kelle sõnul on Eesti parim koht Euroopas, kus idufirma luua. Eestis on potentsiaalne toetus kõne kaugusel. Neist esimene samm võiks olla Asutajate Selts, kes eriti just noori naisi suurelt mõtlema utsitavad ja neile tuge pakkuma valmis on.

Kui edu saavutamine ja teiste aitamine käivad käsikäes, ei ole kasusaajad mitte ainult üksikud ettevõtted, vaid ka kogu majandus ja ühiskond. Estonian Startup Awards tõestas taas, et jagatud väärtused ja koostöövaim on otsene investeering ka kogu riigi majandusse ehk meie kõigi heaollu. Ehk et võimalusel ehita pikem laud, mitte pikem tara.

