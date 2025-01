Hoiustele otsitakse tänavu enam alternatiive

Hoiused ei ole seni olnud mitte ainult rahaliselt mõistlik valik, vaid ka tulus investeering ja oluline vahend pikaajalise finantsstabiilsuse tagamiseks. Hoiuste populaarsuse peamiseks põhjuseks on madal riskitase ja stabiilsus. Kuna panga hoiused on enamasti kaitstud ka riikliku tagatisfondiga, vähendab see muret raha kaotamise pärast. Lisaks mängivad suurt rolli ka hoiustamisvõimaluse läbipaistvus ja lihtsus.

„Tänu kõrgetele intressimääradele kasvasid aastaga eraisikute hoiused SEB-s 10%, kusjuures oli tähtajaliste hoiuste kasv üle 16%. Äriklientide hoiused vähenesid aga aastaga 2%, mis on märk, et majanduskeskkond on endiselt habras ja osad ettevõtted peavad igapäevategevuses kasutama kõrvale pandud raha. SEB kliendid teenisid hoiustelt eelmisel aastal 103,7 miljonit eurot tulu. Kõige populaarsem summa hoiustamiseks oli 5000 eurot ja enim valitud hoiustamise perioodiks 12 kuud. Arvestades, et keskmine hoiustatav summa on päris lähedane Eesti keskmise palgaga kogutavale kolme kuu meelerahufondile, siis näeme, et inimesed eelistavad ootamatuste tarvis kogutud summat hoida turvalises kohas nii, et see teeniks intressitulu ning oleks seejuures ka igal ajal kättesaadav,“ rääkis SEB kogumise, investeerimise ja pensionivaldkonna juht jaepaengas Elisabet Visnapuu.