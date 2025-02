Ligi 5400 tööstus- ja laohoones on tuleohutusülevaatus tegemata

„Saatsime meeldetuletusi ka eelmise aasta septembris. Siis oli tuleohutusülevaatus tegemata ligi 85% tööstus- ja laohoonetes, kus see on kohustuslik. Vahepeal on olukord veidi paranenud, kuid endiselt on 76% hoonetest tuleohutusülevaatus tegemata. Lisaks on paarisajal juhul ilmnenud, et ehitisregistris tööstus- ja laohoonena kirjas olev hoone on ümber ehitatud näiteks mööblikaupluseks või on hooned hoopis lammutatud, kuid ehitisregistris muudatust tehtud ei ole,“ selgitas päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert Georg Kalde.